Arrestato all' aeroporto di Roma Fiumicino aveva 48 ovuli di cocaina nello stomaco | come è stato scoperto

Notizie.virgilio.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino brasiliano è stato arrestato a Roma Fiumicino: trasportava 48 ovuli di cocaina nello stomaco, per oltre mezzo chilo di droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Arrestato all'aeroporto di Roma Fiumicino, aveva 48 ovuli di cocaina nello stomaco: come è stato scoperto

