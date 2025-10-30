Arrestato 17enne di Lamezia Terme per aver commesso 27 reati in una notte avrebbe anche incendiato delle auto

A Lamezia Terme un 17enne è finito in manette con l'accusa di aver commesso 27 reati tra furti e danneggiamenti: arrestato anche il complice coetaneo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Arrestato 17enne di Lamezia Terme per aver commesso 27 reati in una notte, avrebbe anche incendiato delle auto

News recenti che potrebbero piacerti

Sorpreso a cedere droga. Arrestato un 17enne dalla Polizia di Stato - facebook.com Vai su Facebook

STRAMBINO – Falsificava denaro: arrestato 17enne https://obiettivonews.it/2025/10/23/strambino-falsificava-denaro-arrestato-17enne/… via @ObiettivoNews - X Vai su X

Furti, danneggiamenti e incendi di auto: 27 reati in una sola notte a Lamezia Terme, arrestato 17enne - Un 17enne di Lamezia Terme è stato arrestato per 27 reati commessi in una notte, tra furti, danneggiamenti e incendi di auto ... Come scrive fanpage.it

Arrestato 17enne di Lamezia Terme per aver commesso 27 reati in una notte, avrebbe anche incendiato delle auto - A Lamezia Terme un 17enne è stato arrestato con l'accusa di aver commesso 27 reati tra furti e danneggiamenti: in manette anche il complice coetaneo ... Secondo virgilio.it

Ventisette reati in una sola notte, arrestato un 17enne a Lamezia Terme - Video - E’ ritenuto l’autore di 27 reati in una sola notte, oltre a danneggiamenti e all’incendio di alcune auto. Riporta gazzettadiparma.it