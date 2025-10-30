Arrestata La Nera regina della Barona a Milano gestiva gli spacciatori travestiti da rider e aveva clienti importanti

Era lei, una donna, secondo la procura di Milano, a reggere le redini del traffico di droga legato al clan Calajò nel quartiere della Barona. Katia Adragna, 46 anni, conosciuta come “la Nera”, è stata arrestata insieme ad altre diciotto persone nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano e condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri e dalla Polizia Penitenziaria. Secondo quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla giudice per le indagini preliminari di Milano, Mariolina Panasiti, su richiesta dei pm della Dda Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco, Adragna avrebbe diretto una “ specifica cellula ” dell’organizzazione malavitosa, denominata “la Nuova Barona”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

