Arrestata Katia la Nera regina della cocaina a Milano che vendeva a giudici e politici | la rete di rider e i clienti che tornano utili

È finita in carcere Katia Adragna, 46 anni, conosciuta nel mondo dello spaccio come “la Nera”. La donna è considerata dagli inquirenti la mente di una rete criminale che distribuiva cocaina per conto del clan Calajò. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano e condotta dal Ros dei Carabinieri insieme alla Polizia Penitenziaria, ha portato all’ arresto di 19 persone, accusate di traffico di stupefacenti e associazione a delinquere. Secondo quanto emerge dall’ordinanza firmata dalla gip Mariolina Panasiti, Katia “la Nera” avrebbe creato e diretto una “cellula” chiamata “Nuova Barona”, dal nome del quartiere popolare milanese dove aveva la base operativa. 🔗 Leggi su Open.online