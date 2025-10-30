Arrestata Katia La Nera la donna che gestiva lo spaccio nel quartiere Barona a Milano per conto dei Calaiò
Diciannove persone sono state arrestate questa mattina, giovedì 30 ottobre, con l'accusa di far parte dell'organizzazione criminale dei Calaiò, che gestisce un'attività di vendita di droga nel quartiere Barona di Milano. Al suo vertice, ci sarebbe Katia Adragna, anche lei arrestata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Nell'appartamento in azione l'unità cinofili LEGGI QUI https://www.palermolive.it/scatta-il-blitz-in-un-appartamento-del-centro-a-palermo-arrestata-una-persona/ #droga #palermo #palermolive - facebook.com Vai su Facebook
Arrestata Katia La Nera, la donna che gestiva lo spaccio nel quartiere Barona a Milano per conto dei Calaiò - Diciannove persone sono state arrestate questa mattina, giovedì 30 ottobre, con l'accusa di far parte dell'organizzazione criminale dei Calaiò, che gestisce ... Segnala fanpage.it
Milano: arrestata Katia "la Nera", regina della piazza dello spaccio in Barona - Diciannove indagati a Milano per lo spaccio nella piazza della "nuova Barona". Da affaritaliani.it
Operazione antidroga alla Barona: 19 arresti, smantellata la rete dello spaccio guidata da “Katia la nera” legata al clan Calaiò - La donna coordinava una rete di pusher travestiti da rider del delivery che riforniva di cocaina i quartieri di Milano sud e dell’hinterland, facendo da “supplente” dei boss finiti in carcere due anni ... Secondo msn.com