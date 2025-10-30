Aggredire il mio amico Fiano a Ca’ Foscari durante un dibattito sulla pace è come bruciare la Treccani per combattere l’ignoranza. Un gesto che fotografa il baratro morale in cui stiamo scivolando. Emanuele conosce la differenza tra forza e violenza. I suoi aggressori no, scambiano la brutalità per impegno politico, l’odio per coerenza, la viltà . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Arrestare la violenza pro-Pal