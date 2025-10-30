Arrestare la violenza pro-Pal
Aggredire il mio amico Fiano a Ca’ Foscari durante un dibattito sulla pace è come bruciare la Treccani per combattere l’ignoranza. Un gesto che fotografa il baratro morale in cui stiamo scivolando. Emanuele conosce la differenza tra forza e violenza. I suoi aggressori no, scambiano la brutalità per impegno politico, l’odio per coerenza, la viltà . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Il tempestivo intervento della Polizia di Stato di Assisi ha permesso di mettere in salvo una donna vittima di violenza domestica e di arrestare il suo compagno, un 32enne italiano, colto in flagranza di reato. #essercisempre Polizia di Stato Leggi la notizia co
Nardò, la Polizia arresta un uomo di 58 anni accusato di violenza sessuale sul nipote minore. L'indagine è partita dalla denuncia di una testimone. -
Scarcerati 3 Pro Pal arrestati a Napoli, obbligo di firma - Il gip di Napoli Vinciguerra ha disposto l'obbligo di firma per i tre manifestanti Pro Pal che lo scorso 25 ottobre sono stati arrestati mentre tentavano di entrare nella Mostra d'Oltremare di Napoli, ... Da ansa.it
Pro Pal arrestati a Napoli rispondono al Gip, attesa decisione - Hanno risposto tutti alle domande del giudice i tre manifestanti Pro Pal che lo scorso 25 ottobre sono stati arrestati mentre tentavano di introdursi nella Mostra d'Oltremare di Napoli, dove l'azienda ... Come scrive ansa.it
Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, tensione a Roma: scontri fra la polizia e i manifestanti Pro Pal - Ultime notizie, ultim'ora oggi: nella serata di ieri si sono vissuti attimi di forte tensione a Roma a seguito di una manifestazione Pro Pal non autorizzata ... Riporta ilsussidiario.net