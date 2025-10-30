Tempo di lettura: 4 minuti Ad Arpaise in un mese sono stati investiti e uccisi tre cani dei concittadini, da automobilisti che andavano di corsa all’interno del centro del paese e sulla via provinciale, non fermandosi nemmeno dopo l’accaduto, lo dichiarano indignati e arrabbiati i proprietari del pastore tedesco, di Oppo un lagotto romagnolo e di Willy un jack russel. Tre cani investiti e letteralmente uccisi dalla velocità delle auto, dalla crudeltà di qualche automobilista che nemmeno si è fermato per capire come prestare soccorso, tre cani tanto amati dai propri proprietari, ma non solo dai proprietari e dai loro familiari ma anche dalla piccola comunità, Oppo e Willy infatti erano amati e conosciuti anche dalla comunità che li vedeva scondinzolare felici nel paese, passeggiando con i loro proprietari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Arpaise, investiti tre cani in un mese: la rabbia dei cittadini