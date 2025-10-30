Arno 4 novembre 2025 | conferenza internazionale sulla riduzione dei rischi dalle alluvioni

Sarà ricordata l’alluvione dell’Arno del 1966, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio il 4 novembre 2025,  ossia “l’International Conference on Water-related Risks Reduction”, ossia tappa di lancio del primo “Forum euromediterraneo sull’acqua”, con 43 stati europei, dei Balcani e mediterranei, che si svolgerà a Roma nell’ottobre del 2026 sui vari aspetti delle emergenze poste dalla . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

