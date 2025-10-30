Arnault fa shopping di azioni | acquistati titoli per 1,4 miliardi

Bernard Arnault ha deciso di dare un'accelerata alle operazioni relativa al gruppo del lusso LVMH. Infatti, a partire da febbraio scorso, ha acquistato azioni Lvmh per un valore di circa 1,4 miliardi di euro, stando ai documenti depositati presso la Borsa di Parigi e riportato dalle agenzie. Gli acquisti, tramite holding, sono avvenuti in un contesto di forte calo dei prezzi, innescato da utili più deboli e da una più ampia recessione del settore. Bernard Arnault ha acquistato 1,4 miliardi di azioni per LVMH. Arnault e la sua famiglia, grazie a questa serie di acquisti, paiono essere sempre più vicini a possedere metà del colosso del lusso francese.

