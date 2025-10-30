Armato di pistola rapina un minimarket e poi fugge

Romatoday.it | 30 ott 2025

Armato di pistola ha rapinato un minimarket, scappando con 120 euro. Il malvivente dopo il colpo è poi fuggito in auto, su una Fiat Panda. È quanto successo a Pavona, frazione di Albano Laziale, sulla via del Mare lo scorso 27 ottobre. Stando alle ricostruzioni l'uomo armato, travisato in volto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

