Arma Reforger è ora disponibile l’aggiornamento 1.6 con l’Operazione Omega ed altre novità

30 ott 2025

Bohemia Interactive è lieta di annunciare il rilascio dell’ aggiornamento 1.6 di Arma Reforger, che introduce una delle più significative aggiunte di contenuti dal lancio del gioco. I giocatori di tutte le piattaforme possono ora partecipare all’ Operazione Omega, rivisitare l’isola di Kolguyev e provare una revisione completa della modalità di gioco Conflict. Nuova Mappa: Kolguyev Ricostruita con il motore Enfusion, l’iconica isola di Kolguyev fa il suo ritorno. I giocatori potranno esplorare un terreno vulcanico accidentato caratterizzato da foreste di pini, creste rocciose e siti industriali abbandonati, in netto contrasto con le verdi vallate di Everon. 🔗 Leggi su Game-experience.it

