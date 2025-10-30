Ariano Irpino | serata di musica nel segno di Prokofiev Rossini e Tchaikovsky

Venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 19.45, l’Hotel Ristorante Incontro di Ariano Irpino ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Classicariano”, dedicato al dialogo tra musica, narrazione e immaginazione.Protagonista della serata sarà la celebre fiaba musicale di Sergej Prokofiev, seguita. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ariano Irpino. Domani resteranno chiuse le scuole superiori #arianoirpino #scuole #scuolesuperiori #terremoto #telenostra Vai su Facebook

Suora ladra seriale viene arrestata, rubava gioielli e monili d'oro alle parrocchie: incassati oltre 80mila euro dalle vendite - querela sporta dal vescovo di Ariano Irpino in ordine agli ammanchi di oro votivo riscontrato con riferimento ad alcune ... Scrive leggo.it

Suora rubava gioielli ed ex voto d'oro poi li rivendeva e trasferiva il denaro all'estero, ai domiciliari - E' gravemente indiziata del delitto di furto pluriaggravato di gioielli e monili d'oro ex voto custoditi nella Curia Vescovile di Ariano Irpino, dove ricopriva l'incarico di madre superiora, la suora ... corriereadriatico.it scrive

Sindacati 'disordini in carcere Ariano Irpino, inviati rinforzi' - Nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, sarebbero in corso dalla serata di ieri "gravi incidenti", con i detenuti di una sezione che si sono "asserragliati all'interno delle celle ed h ... Come scrive ansa.it