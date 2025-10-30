Ariano Irpino | deposito incontrollato di rifiuti in area vincolata denunciato un 60enne

Puntomagazine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli dei Carabinieri nelle aree cimiteriali in occasione della commemorazione dei defunti: sequestrata un’area con oltre 100 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi. Controlli dei Carabinieri nelle aree cimiteriali. In occasione della commemorazione dei defunti, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nelle aree cimiteriali della provincia di Avellino, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati ambientali commessi in zone sottoposte a vincolo. L’attività, condotta dai Nuclei Forestali di Ariano Irpino e Lioni in sinergia con i Carabinieri dell’Arma territoriale, ha portato a un importante sequestro ambientale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ariano irpino deposito incontrollatoI carabinieri denunciano una persona per deposito incontrollato di rifiuti - L'articolo I carabinieri denunciano una persona per deposito incontrollato di rifiuti proviene da OttoPagine. Riporta msn.com

Ariano irpino, incendio nel box di una palazzina: condomini in fuga - Un incendio è divampato in un box adibito a cucina, al piano terra di una palazzina di rione Cappelluzzo. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Ariano Irpino Deposito Incontrollato