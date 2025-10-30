Ariano Irpino | deposito incontrollato di rifiuti in area vincolata denunciato un 60enne

Controlli dei Carabinieri nelle aree cimiteriali in occasione della commemorazione dei defunti: sequestrata un’area con oltre 100 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi. Controlli dei Carabinieri nelle aree cimiteriali. In occasione della commemorazione dei defunti, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nelle aree cimiteriali della provincia di Avellino, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati ambientali commessi in zone sottoposte a vincolo. L’attività, condotta dai Nuclei Forestali di Ariano Irpino e Lioni in sinergia con i Carabinieri dell’Arma territoriale, ha portato a un importante sequestro ambientale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it