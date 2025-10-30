Ariano Irpino deposito di rifiuti nella zona del cimitero | denunciato 60enne

In occasione della festività per la commemorazione dei defunti, i Carabinieri hanno messo in atto una serie di controlli nelle aree cimiteriali della provincia, al fine di prevenire e reprimere i reati ambientali in aree vincolate.L’attività di controllo ha permesso ai Carabinieri dei Nuclei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it