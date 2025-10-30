Arianna Meloni è furiosa con Report | È indecente così si rovinano le vite delle persone

Arianna Meloni è molto arrabbiata. Furiosa, quasi come la sorella Giorgia. La responsabile della segreteria politica di FdI ce l’ha con Report e con Sigfrido Ranucci. Che l’hanno accusata di aver visto il membro dell’authority per la privacy Agostino Ghiglia prima della sanzione alla trasmissione. Lei, spiega oggi il Corriere della Sera, si sente assediata. Accusata ingiustamente e coinvolta in qualcosa che è «senza senso, fuori da ogni logica», secondo quello che ha detto ai suoi. Ed è agguerrita. La visita di Ghiglia. Arianna Meloni nega che la visita di Ghiglia sia collegata alla sanzione. E si infuria: «È stato il garante, che è stato nominato dal centrosinistra come il vice presidente, a decidere la sanzione, e ha spiegato chiaramente il perché. 🔗 Leggi su Open.online