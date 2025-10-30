Ariana Grande ha di nuovo i capelli scuri | il ritorno alle origini dopo Wicked

Ariana Grande è tornata: e no, non ci riferiamo all'imminente uscita al cinema di Wicked – Parte 2, ma alla sua ritrovata immagine di Dangerous Woman. L'era del biondo platino, quello di Glinda, la Buona Strega del Sud, è da considerarsi ufficialmente conclusa. La cantante è tornata mora come tutti noi l'abbiamo conosciuta, e lo ha annunciato entusiasta sui social al suon di "It's good to see me, isn't it?". Ariana Grande è tornata mora: il nuovo-vecchio look conquista (i social). Nemmeno lei stava più nella sua stessa pelle: Ariana Grande, tornata alle origini dopo lunghissimo tempo, non ha atteso un minuto di più per condividere il suo nuovo-vecchio look su Instagram.

