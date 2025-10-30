Argentina scoperto raro fossile di un antichissimo dinosauro
È stato scoperto in Argentina il raro fossile di uno dei più antichi resti di dinosauro rinvenuti. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
