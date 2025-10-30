Dalle legislative del 26 ottobre in Argentina è uscito un risultato che ha lasciato di stucco persino il vincitore della tornata, il presidente Javier Milei. Vittoria a valanga. Si votava per rinnovare metà della Camera dei deputati e un terzo del Senato. Il partito di governo La Libertad Avanza ha ottenuto più del 40% delle preferenze, sbancando in 16 province e risultando primo anche a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, e Mendoza. Adesso vi sarà un rimpasto ministeriale, soprattutto in dicasteri chiave come gli Esteri e la Giustizia. Il dato più importante è che Milei potrà affrontare la seconda parte del suo mandato presidenziale con un consenso politico più forte. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Argentina, parlamentari di metà mandato: vittoria inattesa per Milei