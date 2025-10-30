Aree interne e sviluppo sostenibile il Sindaco Chiassai al CNEL

Arezzo, 30 ottobre 2025 – Il Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, è stata invitata a partecipare al tavolo di lavoro nazionale su “Aree interne, un nuovo paradigma di sviluppo: un mondo NON a parte”, organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) in collaborazione con la Fondazione CER Italia. L'incontro, svoltosi a Roma, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e amministratori locali, con l'obiettivo di elaborare una proposta di legge dedicata alle aree interne, strategiche per il rilancio del Paese. La sessione di lavoro, aperta dal presidente del CNEL Renato Brunetta, ha affrontato il tema della partecipazione e della governance locale, con un focus sullo sviluppo di pratiche innovative e inclusive. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aree interne e sviluppo sostenibile, il Sindaco Chiassai al CNEL

