Area pedonale alberi e panchine | piazza Gobetti si rifà il look Come diventerà - FOTO

Piazza Gobetti si rifà il look. A svelare, in anteprima, le foto (computerizzate) di come apparirà lo spazio incastonato tra Galleria Matteotti, via San Romano e corso Porta Reno è il sindaco Alan Fabbri, che annuncia: “Grazie ad un investimento da 945mila euro, di cui 596mila finanziati con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

