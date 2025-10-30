Area ex ospedale al via il percorso partecipato La maggioranza contro JesiAmo | Diamo seguito ad una mozione unanime di 11 anni fa

Anconatoday.it | 30 ott 2025

JESI - Saranno oggetto di una commissione consiliare specifica l'iter di variante urbanistica per l'area dell'ex ospedale e il percorso partecipativo deciso dall'Amministrazione comunale. La seduta, voluta dalla maggioranza, è fissata per il prossimo 6 novembre (ore 18.00) e sarà l'occasione per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

