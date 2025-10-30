Area di servizio IP situata sulla Tangenziale Sud | le precisazioni della C Galdieri & Figli Spa
Riflettori puntati sull’area di servizio IP situata sulla Tangenziale Sud di Salerno, attualmente al centro di una controversia con il titolare della ditta Rosa Domenico. La nota della C. Galdieri & Figli Spa:L’area in oggetto è di proprietà della C. Galdieri & Figli Spa, che ha in essere contro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’incendio è scoppiato all’alba vicino a un’area di servizio in via Lavello. Al vaglio le immagini delle telecamere: non si esclude l’origine dolosa del rogo - facebook.com Vai su Facebook