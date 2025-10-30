Archiviate le accuse di violenza sessuale per La Russa jr e l’amico Tommaso Gilardoni
(Adnkronos) – La giudice per l'udienza preliminare di Milano Rossana Mongiardo ha deciso di archiviare oggi, giovedì 30 ottobre, l'indagine per violenza sessuale che vedeva indagati Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, e l'amico deejay Tommaso Gilardoni. Dopo l'udienza di opposizione all'archiviazione, avanzata all’avvocato Stefano Benvenuto, il quale tutela la ventiduenne . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
