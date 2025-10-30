Archiviate le accuse di violenza sessuale contro il figlio di Ignazio La Russa | Non percepì l' incapacità della ragazza al consenso

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude con l'archiviazione l'indagine in cui Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico dj Tommaso Gilardoni erano accusati di violenza sessuale. La gip di Milano Rossana Mongiardo, accogliendo la richiesta dell'aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro. 🔗 Leggi su Today.it

