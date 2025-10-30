Archiviate le accuse di violenza per la Russa jr e amico

La gip di Milano, Rossana Mongiardo, ha disposto l'archiviazione dalle accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella vicenda del presunto stupro del 18-19 maggio 2023 denunciato da una 22enne. Accolta la richiesta di archiviazione della pm Rosaria Stagnaro con l'aggiunta Letizia Mannella e il Procuratore di Milano, Marcello Viola, che hanno coordinato quasi 2 anni di indagini della squadra mobile. Archiviate le accuse di aver abusato della giovane in "condizioni di inferiorità fisica e psichica" anche per l'amico dj del terzogenito di La Russa, Tommaso Gilardoni, che era indagato con lui in concorso.

