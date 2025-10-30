Archiviata l' indagine su Leonardo Apache La Russa Il gip | Non fu violenza sessuale

AGI - Finisce in archivio l'indagine per violenza sessuale nella quale erano indagati Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico Tommaso Gilardoni. Lo ha deciso il gip Rossana Mongiardo, che si era riservata al termine dell'udienza del 25 settembre scorso dopo che si era discussa l' opposizione all'archiviazione dall'accusa di violenza sessuale presentata dalla ragazza che aveva denunciato i presunti abusi attraverso il suo legale. La giudice era chiamata a decidere se accogliere la richiesta della Procura di archiviare o disporre l' imputazione coatta oppure ordinare nuove indagini. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Archiviata l'indagine su Leonardo Apache La Russa. Il gip: "Non fu violenza sessuale

