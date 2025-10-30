Archiviata l' indagine su Leonardo Apache La Russa Il gip | Non fu violenza sessuale

Agi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Finisce in  archivio l'indagine  per  violenza sessuale  nella quale erano indagati  Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico  Tommaso Gilardoni. Lo ha deciso il  gip Rossana Mongiardo, che si era riservata al termine dell'udienza del 25 settembre scorso dopo che si era discussa l' opposizione all'archiviazione  dall'accusa di  violenza sessuale  presentata dalla ragazza che aveva denunciato i  presunti abusi  attraverso il suo legale. La giudice era chiamata a decidere se accogliere la  richiesta della Procura  di archiviare o disporre l' imputazione coatta  oppure ordinare  nuove indagini. 🔗 Leggi su Agi.it

archiviata l indagine su leonardo apache la russa il gip non fu violenza sessuale

© Agi.it - Archiviata l'indagine su Leonardo Apache La Russa. Il gip: "Non fu violenza sessuale

News recenti che potrebbero piacerti

archiviata indagine leonardo apacheCaso La Russa jr, archiviata l'accusa di violenza sessuale per Leonardo Apache e l'amico dj - Il figlio del presidente del Senato era stato accusato da una 22enne di violenza sessuale per presunti fatti avvenuti nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. Segnala msn.com

archiviata indagine leonardo apacheLeonardo Apache La Russa, archiviata l'indagine per violenza sessuale - La giudice per l'udienza preliminare di Milano, Rossana Mongiardo, ha deciso di archiviare l'indagine per violenza sessuale che vede indagati Leonardo Apache La Russa e l'amico Tommy Gilardoni. milanotoday.it scrive

archiviata indagine leonardo apacheLa Russa jr, archiviata l’accusa di violenza sessuale per lui e l’amico dj. I due restano imputati per revenge porn - La gip di Milano ha archiviato le accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni, ma restano imputati per revenge porn ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Archiviata Indagine Leonardo Apache