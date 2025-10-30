Archiviata l' indagine su La Russa junior per violenza sessuale | Nessuna prova di reato

Il gip di Milano archivia il caso La Russa jr: per la difesa è un atto di giustizia. Nessuna prova di incapacità al consenso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Archiviata l'indagine su La Russa junior per violenza sessuale: "Nessuna prova di reato"

Caso La Russa jr, archiviata l'accusa di violenza sessuale per Leonardo Apache e l'amico dj - Il figlio del presidente del Senato era stato accusato da una 22enne di violenza sessuale per presunti fatti avvenuti nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. Secondo msn.com

La Russa jr, archiviata l’accusa di violenza sessuale per lui e l’amico dj. I due restano imputati per revenge porn - La gip di Milano ha archiviato le accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni, ma restano imputati per revenge porn ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Inchiesta su La Russa jr e l’amico Tommaso Gilardoni, archiviata l'indagine per violenza sessuale - La gip di Milano Rossana Mongiardo ha archiviato l’indagine per violenza sessuale nella quale erano indagati Leonardo Apache La Russa e l’amico Tommaso ... Si legge su msn.com