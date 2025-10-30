Archiviata indagine su La Russa junior per violenza sessuale | Nessuna prova di reato

La decisione conferma la linea seguita dai pubblici ministeri, che già nei mesi scorsi avevano proposto l'archiviazione del fascicolo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Archiviata indagine su La Russa junior per violenza sessuale: “Nessuna prova di reato”

Altri contenuti sullo stesso argomento

La procura di #Vienna riapre il fascicolo sulla morte di #AuroraManiscalco, l'hostess di #Palermo precipitata dal terzo piano dell'appartamento dove viveva con il fidanzato. L'indagine era stata archiviata come suicidio - facebook.com Vai su Facebook

Ex canapificio di Caserta, archiviata l'indagine per truffa rainews.it/tgr/campania/v…. @TgrRai - X Vai su X

Archiviate le accuse di violenza sessuale per La Russa jr e Gilardoni - La decisione arriva a seguito della richiesta di opposizione all’archiviazione avanzata dalla denunciante tramite il suo legale. Lo riporta editorialedomani.it

La Russa junior e Tommy Gilardoni, archiviata l’inchiesta per violenza sessuale: respinto il ricorso - La giudice si era riservata di decidere al termine dell'udienza del 25 settembre scorso dopo che si era discussa l'opposizione all'archiviazione. msn.com scrive

Caso La Russa jr, archiviata l'accusa di violenza sessuale per Leonardo Apache e l'amico dj - Il figlio del presidente del Senato era stato accusato da una 22enne di violenza sessuale per presunti fatti avvenuti nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. Da msn.com