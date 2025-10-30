architettura sperimentale a yakushima la villa di jean nouvel per not a hotel

Nel cuore dell’isola giapponese di Yakushima, dove la foresta pluviale incontra l’oceano e il tempo sembra sospeso, nasce un progetto che ridefinisce il dialogo tra architettura e natura. Si chiama NOT A HOTEL YAKUSHIMA ed è la nuova creazione di Jean Nouvel, premio Pritzker, per il brand giapponese di ospitalità di lusso NOT A HOTEL. Un’architettura poetica, scolpita nella roccia e avvolta dal silenzio, che invita alla contemplazione e alla riscoperta del legame primordiale tra uomo e paesaggio. NOT A HOTEL: l’ospitalità giapponese incontra la visione di Jean Nouvel. Lo scenario è Yakushima, un’isola al largo della costa di Kagoshima, nel Giappone meridionale, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e celebrata per i suoi paesaggi primordiali. 🔗 Leggi su Dilei.it

