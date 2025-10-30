Oggi Embark Studios ha lanciato l’attesiso multiplayer extraction adventure, ARC Raiders. Ambientato su una Terra futura letale ma vibrante, i giocatori vengono catapultati in un mondo ad alta tensione fatto di rischi, ricompense e competizione incessante, dove dovranno sopravvivere contro altri Raiders e pericolosi nemici meccanizzati noti come ARC. ARC Raiders è ora disponibile in formato digitale su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam ed Epic Games Store, e su NVIDIA GeForce NOW a partire da euro 39,99 per la Standard Edition e euro 59,99 per la Deluxe Edition. “Con ARC Raiders, ci siamo prefissati di creare un mondo in cui ogni incontro racconta una storia e ogni rischio sembra reale”, ha dichiarato Stefan Strandberg, Chief Creative Officer di Embark Studios. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - ARC Raiders è ora disponibile su console e PC