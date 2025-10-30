Apre il ristorante dell'ex calciatore Cordoba in Isola i residenti fanno ricorso | Basta locali per la movida

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo ristorante ha aperto ieri, mercoledì 29 ottobre, in zona Isola, una delle zone "ad alta tutela" su cui il comune di Milano ha imposto il regolamento "antimovida". Un condominio vicino ha fatto ricorso al TAR per le modalità di apertura del locale. I residenti hanno raccontato a Fanpage.it cosa significa vivere in una zona affollata fino a tarda notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

