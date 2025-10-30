Apre a Milano Momenteeria la prima sala da tè dedicata ai rituali di felicità
In via Carducci 38, a due passi dalla basilica di Sant’Ambrogio, apre Momenteeria, sala da tè contemporanea dedicata al benessere quotidiano. Il nome nasce dall’unione tra “momento” e “teeria”, a indicare un luogo dove il tempo rallenta e il tè diventa esperienza, si legge in una nota delle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
