Approvato il bilancio Da Regione e Comune oltre due milioni di euro

Ilrestodelcarlino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il bilancio 2024 fotografa una fase di transizione. Gli interventi della Regione Marche e del Comune di Ancona rappresentano un riconoscimento concreto del ruolo che l’azienda svolge per il territorio". Sono le parole di Italo D’Angelo, presidente di Conerobus, a margine dell’approvazione del bilancio 2024 arrivata ieri. Regione e Comune, infatti, hanno riconosciuto oltre 2,2 milioni di euro. Intervento che rafforza la posizione della società per la mobilità intercomunale del capoluogo e della provincia, che ha chiuso il bilancio d’esercizio 2024. Un percorso, informa Conerobus, da condividere con le organizzazioni sindacali, che rappresenta un passaggio essenziale verso una struttura aziendale più solida e orientata a valorizzare il trasporto pubblico, grazie a un lavoro di squadra che accompagna la società nella complessa fase di riorganizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

approvato il bilancio da regione e comune oltre due milioni di euro

© Ilrestodelcarlino.it - Approvato il bilancio. Da Regione e Comune oltre due milioni di euro

Argomenti simili trattati di recente

approvato bilancio regione comuneApprovato il bilancio. Da Regione e Comune oltre due milioni di euro - Il presidente D’Angelo: "Riconosciuto il concreto ruolo che l’azienda svolge". Scrive msn.com

approvato bilancio regione comunePesaro, via libera a variazione bilancio di previsione 2025-2027 - Il Consiglio comunale di Pesaro ha approvato ieri sia la "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025- Segnala ansa.it

Via libera Bilancio Conerobus, perdita oltre 1,5 milioni di euro - Il Consiglio d'amministrazione di Conerobus, società per mobilità intercomunale di Ancona e provincia, ha approvato il bilancio 2024 che registra una "perdita di 1. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Approvato Bilancio Regione Comune