approvato il bilancio da regione e comune oltre due milioni di euro

"Il bilancio 2024 fotografa una fase di transizione. Gli interventi della Regione Marche e del Comune di Ancona rappresentano un riconoscimento concreto del ruolo che l’azienda svolge per il territorio". Sono le parole di Italo D’Angelo, presidente di Conerobus, a margine dell’approvazione del bilancio 2024 arrivata ieri. Regione e Comune, infatti, hanno riconosciuto oltre 2,2 milioni di euro. Intervento che rafforza la posizione della società per la mobilità intercomunale del capoluogo e della provincia, che ha chiuso il bilancio d’esercizio 2024. Un percorso, informa Conerobus, da condividere con le organizzazioni sindacali, che rappresenta un passaggio essenziale verso una struttura aziendale più solida e orientata a valorizzare il trasporto pubblico, grazie a un lavoro di squadra che accompagna la società nella complessa fase di riorganizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

