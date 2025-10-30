Approvata riforma della giustizia opposizioni in rivolta

30 ott 2025

Arriva l'ok definitivo al Senato della riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere della magistratura. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

approvata riforma della giustizia opposizioni in rivolta

© Imolaoggi.it - Approvata riforma della giustizia, opposizioni in rivolta

