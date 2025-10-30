Questo provvedimento non servirà a ridarle sua figlia. Ma potrebbe aiutare a salvare altre vite umane. Caterina Del Conte, madre di Giulia Santoni, la giovane operatrice della Misericordia di Terranuova morta a soli 23 anni nel tragico incidente della scorsa estate in Autosole, era stata tra le prime a chiedere provvedimenti di sicurezza in quel tratto e ha accolto con soddisfazione e sollievo l’introduzione del divieto di sorpasso per i mezzi pesanti sul tratto autostradale tra Incisa-Reggello e Chiusi, annunciato ieri mattina. Ha innanzitutto espresso la propria gratitudine verso tutte le persone che hanno lavorato per rendere più sicuro il tratto in cui ha perso la figlia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appello dopo il dolore. La lettera aperta della mamma di Giulia ha ispirato la scelta