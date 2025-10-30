SANTA CROCE "Il Comune ha tra gli 8 e i 10 milioni di crediti per mancati pagamenti di tasse e servizi a domanda individuale da parte dei cittadini. Sono mancati pagamenti ricondubili al periodo 2020-2025. Questi soldi devono essere recuperati, quindi invito tutti i cittadini che hanno ricevuto solleciti a venire in Comune e cercheremo di capire come aiutarvi a pagare attraverso tutti gli strumenti che ci consente di applicare la legge a cominciare dalle rateizzazioni". A dirlo è l’assessore al bilancio del Comune di Santa Croce Renato Carlo Rusconi. Per chi non regolarizzerà la propria posizione contributiva con il Comune scatterà il recupero coatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appello dell’assessore ai morosi: "Vogliamo aiutarvi a pagare"