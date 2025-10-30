Apex Legends | arriva Adrenalina – Il video

(Adnkronos) – La nuova stagione di Apex Legends è pronta a irrompere sulla scena del battle royale con il nome Adrenalina, promettendo un’ondata di emozioni estreme e una serie di modifiche che rivoluzioneranno il meta di gioco. Electronic Arts (EA) e Respawn hanno pubblicato il trailer ufficiale di gameplay, svelando tutti i dettagli sugli imminenti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com