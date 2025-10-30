Aperte le iscrizioni per Dreaming San Marino Song Contest 2026

Sono aperte le iscrizioni per “Dreaming San Marino Song Contest”, il contest dedicato agli artisti emergenti che vogliono accedere a “San Marino Song Contest” che a sua volta decreta il rappresentante della Repubblica di San Marino per l’Eurovision Song Contest. Attese a San Marino migliaia di persone. Media Evolution Srl è lieta di annunciare, in collaborazione con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino e con San Marino RTV, la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino, l’apertura delle iscrizioni alla nuova edizione del “Dreaming San Marino Song Contest”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Aperte le iscrizioni per “Dreaming San Marino Song Contest 2026”

Contenuti che potrebbero interessarti

Parco Monti Lattari, aperte iscrizioni a quarto corso per Guide Ambientali ed Escursionistiche - facebook.com Vai su Facebook

"Iscrizioni aperte per mensa e trasporto scolastico a San Miniato: scadenze e modalità" - Il Comune di San Miniato apre le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto per l'anno scolastico 2024- Riporta lanazione.it

Il Concertone del Primo Maggio torna in piazza San Giovanni. Aperte le iscrizioni a 1MNEXT - La corsa edizione era stata spostata al Circo Massimo per i lavori del Giubileo. Come scrive quotidiano.net

Concertone del Primo Maggio torna in piazza San Giovanni. Iscrizioni aperte - Dopo il momentaneo spostamento al Circo Massimo, causa lavori in vista del Giubileo, il Concertone del Primo Maggio nel 2025 torna in piazza San Giovanni a Roma, forte anche del successo della scorsa ... Segnala leggo.it