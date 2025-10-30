Aperta la variante di San Pancrazio passo avanti per la viabilità fra Taranto e Lecce
BRINDISI – Anas ha inaugurato questa mattina il secondo lotto della variante di San Pancrazio Salentino sulla strada statale 7ter “Salentina”. L’opera, parte dell’ammodernamento Bradanica-Salentino e frutto di un investimento di 25 milioni di euro, elimina il traffico pesante dal centro abitato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Ciclovia Adriatica, nel tratto tra Petacciato Marina e il confine con Termoli, è ancora senza soluzione definitiva. Dopo il parere negativo sulla variante lato ferrovia e l’impraticabilità dell’ipotesi lato mare, il progetto è di fatto bloccato. Nel frattempo i lavori pro - facebook.com Vai su Facebook
Aperta la variante di San Pancrazio, passo avanti per la viabilità fra Taranto e Lecce - Ultimati i lavori, Anas ha inaugurato questa mattina il raccordo di circa 2,5 chilometri che si riconnette alla vecchia sede della statale 7ter “Salentina”. Segnala lecceprima.it