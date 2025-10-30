Aperta la variante di San Pancrazio passo avanti per la viabilità fra Taranto e Lecce

Lecceprima.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Anas ha inaugurato questa mattina il secondo lotto della variante di San Pancrazio Salentino sulla strada statale 7ter “Salentina”. L’opera, parte dell’ammodernamento Bradanica-Salentino e frutto di un investimento di 25 milioni di euro, elimina il traffico pesante dal centro abitato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

