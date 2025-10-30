Anzio controlli nella zona della stazione Lavinio | tre arresti e due denunce

I Carabinieri della Compagnia di Anzio, insieme alle stazioni di Lavinio e Villa Claudia e al nucleo Radiomobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo vicino alla stazione ferroviaria di Lavinio. In poche ore sono state identificate 192 persone e controllati 96 veicoli, con particolare attenzione ai pendolari e ai giovani diretti sulle spiagge. Nel corso dei controlli i militari hanno arrestato un 21enne marocchino che, alla vista delle pattuglie, ha cercato di disfarsi di 30 grammi di hashish gettandoli sui binari, e un 30enne connazionale che vendeva circa 100 grammi di hashish a un 27enne romeno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

