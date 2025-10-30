È morto ieri, 29 ottobre, Salvatore Riccobene dopo un mese di ricovero a seguito di un’aggressione avvenuta per strada, vicino alla sua casa di Mortara, in Lomellina. Il 90enne era intervenuto per difendere la vicina di 57 anni perseguitata da tempo da un altro inquilino del palazzo, Giorgio Labarbuta, 51 anni, più volte denunciato dalla donna. Secondo la ricostruzione, riportata dai giornali locali, la 57enne si trovava in cortile e Labarbuta ha cominciato a insultarla. Riccobene ha reagito per difenderla e nella colluttazione ne hanno avuto le spese prima la moglie del pensionato e poi lo stesso anziano che è caduto a terra e ha battuto la testa, oltre a fratturarsi alcune costole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anziano difende la vicina da uno stalker: muore un mese dopo l’aggressione