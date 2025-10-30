Anziana investita da un' auto in via Gramsci | 74enne gravissima in Rianimazione

È ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravissime condizioni di salute l'anziana di 74 anni, investita da un'auto nel tardo pomeriggio di giovedì 30 ottobre in via Gramsci a Parma. L'incidente, avvenuto poco prima delle ore 18, ha provocato il ferimento grave. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

