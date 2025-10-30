Antonia Ocone parla il medico | Risposta clinica incoraggiante

Il programma terapeutico prevede mobilizzazione precoce, esercizi in palestra, posizionamento in carrozzina e uso di tecnologie di supporto: a dichiararlo è il primario di Neuroriabilitazione Dopo settimane di paura e silenzio, arrivano segnali di speranza per Antonia Ocone, la 17enne . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Antonia Ocone, parla il medico: “Risposta clinica incoraggiante”

