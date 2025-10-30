Antonia Ocone parla il medico | Risposta clinica incoraggiante

Il programma terapeutico prevede mobilizzazione precoce, esercizi in palestra, posizionamento in carrozzina e uso di tecnologie di supporto: a dichiararlo è il primario di Neuroriabilitazione Dopo settimane di paura e silenzio, arrivano segnali di speranza per Antonia Ocone, la 17enne . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

antonia ocone parla medicoAntonia Ocone, parla il medico: “Risposta clinica incoraggiante” - Il programma terapeutico prevede mobilizzazione precoce, esercizi in palestra, posizionamento in carrozzina e uso di tecnologie di supporto: a dichiararlo è il primario di Neuroriabilitazione ... Da fremondoweb.com

antonia ocone parla medicoStrage di Paupisi, Antonia Ocone figlia del killer si risveglia dal coma: come sta l'unica sopravvissuta - Si è risvegliata dal coma Antonia Ocone, unica sopravvissuta alla strage di Paupisi. Secondo virgilio.it

antonia ocone parla medicoAntonia Ocone mostra segni di ripresa: trasferita in neuroriabilitazione. Sarà operata alla testa entro 15 giorni - La sedicenne sopravvissuta è sveglia, a tratti collaborante e sta lentamente recuperando alcune funzioni motorie e cognitive. Lo riporta primonumero.it

