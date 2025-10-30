Antisemitismo il rabbino capo di Roma chiede educazione nelle scuole italiane | La memoria è stata completamente sovvertita
Il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni ha lanciato un allarme sulla distorsione della memoria della Shoah nelle scuole italiane durante una manifestazione in Piazza Santi Apostoli a sostegno della comunità ebraica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
