Antisemitismo il rabbino capo di Roma chiede educazione nelle scuole italiane | La memoria è stata completamente sovvertita

Orizzontescuola.it | 30 ott 2025

Il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni ha lanciato un allarme sulla distorsione della memoria della Shoah nelle scuole italiane durante una manifestazione in Piazza Santi Apostoli a sostegno della comunità ebraica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

