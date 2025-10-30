Antinfluenzale | oltre 100mila brianzoli si sono fatti vaccinare

È partita da poco più di 15 giorni e la campagna vaccinale contro l’influenza ha già registrato numeri da record: sono 1.036.000 (100 mila in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso ndr) le vaccinazioni antinfluenzali effettuate grazie al forte contributo di medici di famiglia e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

