antigone lancia una petizione per riportare il carcere nei confini della costituzione

Il sovraffollamento nelle carceri italiane ha superato il 135%. Oltre 63.000 detenuti per meno di 47.000 posti realmente disponibili. È in questo quadro che l’associazione Antigone ha lanciato una nuova campagna, accompagnata da una petizione pubblica, per chiedere al Parlamento e al Governo di riportare la detenzione “entro i confini della Costituzione”. “Il carcere italiano è fuori dalla legalità costituzionale”, si legge nel titolo della campagna, che punta a garantire condizioni di vita dignitose e rispettose dei diritti umani. Nel 2024 gli Uffici di Sorveglianza hanno accolto 5.837 reclami per trattamenti inumani o degradanti, un dato cresciuto del 23,4% rispetto all’anno precedente e superiore persino a quello che portò alla condanna europea del 2013, la sentenza Torreggiani, quando Strasburgo sanzionò l’Italia per le condizioni di vita dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

