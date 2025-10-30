Antignano | Guasto sulla rete idrica manca l' acqua tra via della Gorgona e i Rex | tecnici al lavoro

Disagi per l'erogazione dell'acqua nella giornata di giovedì 30 ottobre in zona Antignano, in particolare tra via della Gorgona e i bagni Rex. Secondo quanto comunicato da Asa, infatti, sarebbe stato riscontrato un guasto improvviso sulla rete idrica. I tecnici sono già al lavoro per individuare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

