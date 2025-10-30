anthony mackie e pablo schreiber per il thriller raven

Anthony Mackie e Pablo Schreiber saranno tra i protagonisti di Raven, un thriller di prossima realizzazione diretto da Tom Sierchio. Il film nasce da una sceneggiatura originale e sarà prodotto da Corey Large. Secondo Deadline la trama ruota intorno ad un ex-poliziotto divenuto nel tempo un sicario della mafia. Dopo anni di violenza, l’uomo – che sarà interpretato da Pablo Schreiber – cerca di lasciarsi alle spalle questa vita, ma come spesso accade, il passato non muore mai. In cerca di una normalità, l’uomo si ritrova alle spalle un irascibile subalterno della mafia con qualcosa da dimostrare – interpretato da Anthony Mackie – ed uno spietato sicario noto come il Tassero – avrà il volto di Ben Foster – ciò che ne viene fuori è altra violenza e voglia di vendetta. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

