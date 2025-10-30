Anteprima esclusiva di Ne Zha - l’ascesa del guerriero di fuoco al The Space Cinema Moderno
Dopo il successo dei precedenti appuntamenti dedicati a Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e Chainsaw Man, continua al The Space Cinema il viaggio nell’universo dell’animazione con un nuovo evento imperdibile della rassegna “Anime Watch Party”.Mercoledì 5 novembre alle ore 19:00, il The Space Cinema. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
The Space Cinema. . Ne Zha – L’Ascesa Del Guerriero Di Fuoco in anteprima esclusiva, in versione originale sottotitolata in italiano Mercoledì 5 novembre ore 19 The Space Cinema Moderno! Anime Watch Party Speciale dedicato al fenomeno d'animazio - facebook.com Vai su Facebook