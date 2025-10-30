Another Love replica puntata 30 ottobre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 30 ottobre – la soap turca Another Love.  Nella puntata odierna Nevin decide di raccontare a Kenan tutta la verità per convincerlo a farsi curare. Tuttavia, dopo aver finito il suo discorso, Kenan le rivela di essere in realtà Dogan. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 19 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

